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Китайская космическая станция может упасть на Землю
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Китайский «Небесный дворец» может рухнуть на Землю 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: NASA
Астрономы оценили вероятность падения на Землю обломков китайской космической станции «Тяньгун-1», прекратившей функционировать в 2016 году.
Как сообщает РИА «Новости», космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») с вероятностью 60% может войти в атмосферу Земли в апреле 2018 года. Прогноз баллистиков основан на измерении траектории движения «Дворца».
Вероятность входа космической станции в атмосферу в марте и в мае значительно ниже — 20%.
Ученые считают, что Земли могут достигнуть тугоплавкие части станции, не сгоревшие в атмосфере во время падения.
Запуск «Тяньгун-1» состоялся 29 сентября 2011 года на ракете-носителе CZ-2FT1 «Чанчжэн-2FT1» («Великий поход») с китайского космодрома «Цзюцюань». Главными задачами станции стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей «Шэньчжоу». Станция перестала функционировать в марте 2016 года, срок ее службы к тому времени был превышен на 2,5 года.
 Ещё 2 источника 
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