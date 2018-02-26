Китайская космическая станция может упасть на Землю

Китайский «Небесный дворец» может рухнуть на Землю

Астрономы оценили вероятность падения на Землю обломков китайской космической станции «Тяньгун-1», прекратившей функционировать в 2016 году.

Как сообщает РИА «Новости», космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») с вероятностью 60% может войти в атмосферу Земли в апреле 2018 года. Прогноз баллистиков основан на измерении траектории движения «Дворца».

Вероятность входа космической станции в атмосферу в марте и в мае значительно ниже — 20%.

Ученые считают, что Земли могут достигнуть тугоплавкие части станции, не сгоревшие в атмосфере во время падения.