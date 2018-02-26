Китайская космическая станция может упасть на Землю

Астрономы оценили вероятность падения на Землю обломков китайской космической станции «Тяньгун-1», прекратившей функционировать в 2016 году.
Как сообщает РИА «Новости», космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») с вероятностью 60% может войти в атмосферу Земли в апреле 2018 года. Прогноз баллистиков основан на измерении траектории движения «Дворца».
Вероятность входа космической станции в атмосферу в марте и в мае значительно ниже — 20%.
Ученые считают, что Земли могут достигнуть тугоплавкие части станции, не сгоревшие в атмосфере во время падения.
Запуск «Тяньгун-1» состоялся 29 сентября 2011 года на ракете-носителе CZ-2FT1 «Чанчжэн-2FT1» («Великий поход») с китайского космодрома «Цзюцюань». Главными задачами станции стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей «Шэньчжоу». Станция перестала функционировать в марте 2016 года, срок ее службы к тому времени был превышен на 2,5 года.