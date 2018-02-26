В Испании обнаружена самая древняя живопись человечества

Британские и немецкие ученые под руководством Аластера Пайка из Университета Саутгемптона и Дирка Хоффмана из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка изучили доисторическую живопись в трех испанских пещерах Ла-Пасьега (на северо-востоке страны), Мальтравьесо (на западе) и Ардалес (на юге).

В пещерах были обнаружены изображения животных, геометрические рисунки, отпечатки ладоней и антропоморфные формы. Для определения возраста изображений ученые датировали образцы пород, на которые они нанесены, ураново-ториевым методом. Так, возраст самого старого образца породы здесь составляет 66,7 тысячи лет.

Ураново-ториевый метод — один из видов радиоизотопного датирования, который позволяет датировать образцы карбонатных пород возрастом до 500 тысяч лет.

Геометрический рисунок в пещере Ла-Пасьега (возраст около 65 тысяч лет) / ©C. D Standish, A. W. G. Pike and D. L. Hoffmann

В параллельном исследовании группа Дирка Хоффмана определила возраст окрашенных гематитом морских раковин с просверленными в них отверстиями, которые были найдены в пещере Куэва-де-лос-Авьонес на юго-востоке Испании. Оказалось, что предметы из раковин были сделаны 115–120 тысяч лет назад.

«Многие из моих коллег были просто поражены этими открытиями. Некоторые антропологи раньше считали наскальную живопись одной из тех вещей, которые разделяют современных людей и неандертальцев», — прокомментировал открытие антрополог Жан-Жак Ублин из Института эволюционной антропологии в Лейпциге.

Стена с наскальными рисунками в пещере Ла-Пасьега / ©P. Saura

Исследователи с уверенностью могут сказать, что эти рисунки и предметы искусства в виде обработанных раковин были сделаны неандертальцами, так как в это время в Европе жили только эти представители древних людей. Вероятно, заключают исследователи, неандертальцы, как и современные люди, умели мыслить символически, творчески. Отметим, что обнаруженные раковины на 30 тысяч лет старше, чем бусины, ранее считавшиеся самыми древними артефактами.

«После того как окаменелости неандертальцев были впервые обнаружены в XIX веке, их изображали грубыми и бескультурными, неспособными создавать произведения искусства и символически мыслить. Частично эта точка зрения сохраняется и сейчас, — говорит Аластер Пайк. — Вопрос о том, насколько неандертальцы вели себя "по-человечески", горячо обсуждается. Наши результаты внесут существенный вклад в эту дискуссию».