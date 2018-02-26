Выборы в РФ пройдут при магнитной буре

Астрономы прогнозируют магнитную бурю на Земле 18 марта

Астрономы рассказали о прогнозируемой магнитной буре на Земле 18 марта. Как сообщает РИА Новости, геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Согласно данным графика активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря будет третьей с начала года.

До этого слабые магнитные бури были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.