Ещё
Выборы в РФ пройдут при магнитной буре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы прогнозируют магнитную бурю на Земле 18 марта 

RT на русском 26 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Астрономы рассказали о прогнозируемой магнитной буре на Земле 18 марта. Как сообщает РИА Новости, геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Согласно данным графика активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря будет третьей с начала года.
До этого слабые магнитные бури были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.
В декабре 2017 года руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш рассказал телеканалу «360» о «плановой» магнитной буре.
RT на русском: последние новости
Вирусолог прокомментировал предупреждение ВОЗ об угрозе новой глобальной эпидемии Мэй выразила соболезнования в связи со смертью Хокинга Энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 выдал первый ток в энергосистему
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию401
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури40
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе256
Группа «Пикник» разбилась в ДТП62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение