Выборы в РФ пройдут при магнитной буре

Астрономы рассказали о прогнозируемой магнитной буре на Земле 18 марта. Как сообщает РИА Новости, геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Согласно данным графика активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря будет третьей с начала года.
До этого слабые магнитные бури были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.
В декабре 2017 года руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш рассказал телеканалу «360» о «плановой» магнитной буре.