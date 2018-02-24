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SpaceX отложила запуск Falcon 9
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SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: EPA/NASA
Компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Об этом компания объявила в субботу в своем Twitter.
"Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя", — говорится в сообщении.
Как отметили в SpaceX, как только проверки будут завершены, компания объявит новую дату запуска.
Старт Falcon 9 с испанским спутником должен был состояться с базы ВВС США близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье в 00:35 по времени восточного побережья США (08:35 мск).
Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL ("Эс-эс-эл") для испанского оператора Hispasat ("Испасат"), должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D ("Испасат 1-ди"), который был запущен в 2002 году.
Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся в минувший четверг. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету.
В ходе запуска компания попыталась осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя — головного обтекателя. SpaceX рассчитывала, что его получится поймать в установленную на небольшое судно сеть. Операция, однако, не была успешной, обтекатель не попал в сеть и упал в воду. Стоимость указанного элемента составляет около 6 млн долларов, и его повторное использование может помочь снизить стоимость запусков.
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