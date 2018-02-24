Найдена таинственная линия вокруг Земли

На снимках Google Earth нашли таинственную линию вокруг Земли

Линия, похожая на след от самолета, тянется от Антарктиды до Северного полюса.

На трехмерной модели Земли Google Earth обнаружили странную линию, которая охватывает более 21 тыс. километров планеты.

«Самолет не имеет возможность пролететь из Антарктиды по прямой линии до Северного полюса, не останавливаясь и не меняя направление. Летательный аппарат мог оставить такой след только если бы он переместился над Землей за считанные минуты», — говорит он. Исследователь таинственных загадок выложил видеоролик на YouTube-канале, в котором наглядно показал, как через полмира от Антарктиды до Северного полюса тянется облачная черта. Мужчина отмечает, что это точно не может быть следом от самолета.

При этом в комментариях некоторые пользователи объяснили, что изображение Google Earth представляет собой сборную картинку из множества снимков, которые могли быть просто неидеально соединены. И на месте склейки фотографий появилась «таинственная линия».