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В Египте нашли жреческий некрополь с сокровищами
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К югу от Каира нашли некрополь с сокровищами эпохи Древнего Египта 

РИА Новости 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц в которых помещены порядка сорока саркофагов, обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира, говорится в заявлении министра по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.
По его словам, в некрополе помещены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе, драгоценности и погребальные статуэтки.
Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет.
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