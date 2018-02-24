Новое открытие позволит колонизировать Луну

«Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы», — пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В НАСА полагают, что эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут брать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.