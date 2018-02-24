Под Салониками нашли древний город

Во время строительства метро в Салониках были найдены сотни тысяч археологических находок и обнаружен целый древний город, рассказали археологи Управления древностей Салоников и строительной компании на пресс-конференции "И древность, и метро" в Северной столице Греции

Строительство метро в Салониках было начато в 2006 году, однако затянулось из-за огромного объема археологических работ и находок. Были сделаны около 300 тысяч находок, а последней стала статуя Афродиты.

Археологи обнаружили город эпохи до прихода к власти в 316 год до нашей эры македонского царя Кассандра, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности.

В 2012 году во время работ на главной линии метро была обнаружена часть города 5-го — 4-го веков до нашей эры. Была исследована площадь в 3,1 гектара. По мнению археологов, город был с сильной экономикой, развитыми социально-политическими структурами, а оставлен он был в 315 году до нашей эры.

Еще одной интересной находкой стало кладбище римских времен (2-й — 4-й век нашей эры), которое относилось к неизвестному ранее поселению.

Раскопки на двух станциях в историческом центре Салоников, на станциях "Агия София" и "Венизелос", помогли определить принципы городского планирования Салоников от его основания до конца поздней античности. Город был спроектирован в соответствии со стандартами эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярными друг другу, на них стояли здания как жилые, так и для производства. Конструкция сохранилась и в римские времена. В 4 веке нашей эры мраморные улицы окружены колоннами, а по обеим сторонам были построены большие здания с роскошными мозаичными полами, скульптурами, рассказали археологи.

Многие находки относятся к периоду от Византийской империи до большого пожара 1917 года, в котором сгорела большая часть "старого города".

Среди представленных публике артефактов — золотой венок из захоронения конца 4-го — начала 3-го века до нашей эры, многочисленные украшения, глиняные скульптурки, сосуды эллинистического периода.

По мнению археологов, находки помогают восстановить неизвестные страницы истории города и Греции.