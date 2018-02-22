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Лошади Пржевальского лишились звания предка всех скакунов
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Лошади Пржевальского лишились звания предка всех скакунов мира 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: LUDOVIC ORLANDO, SEAS GODDARD AND ALAN OUTRAM
Лошади Пржевальского оказались не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов, которые жили в окрестностях современного села Ботай в Казахстане, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
"Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в далеком прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали", — рассказывает Людовик Орландо (Ludovic Orlando) из университета Копенгагена (Дания).

Проблема первородства

Считается, что человек приручил лошадь примерно 3,5-4 тысячи лет назад. Сначала люди выращивали лошадей для получения мяса, и только потом начали использовать в хозяйстве. Предположительным предком домашних скакунов считаются как ныне существующие лошади Пржевальского, так и вымершие в 20 веке тарпаны.
Сравнение мелких мутаций в ДНК современных скакунов показывает, что этот общий предок лошадей жил на территории восточного и северного Казахстана, неподалеку от естественного ареала обитания лошади Пржевальского. Более точные данные было невозможно получить из-за отсутствия останков древних скакунов, в которых бы сохранились обрывки генетического кода.
Шесть лет назад Орландо и его коллеги получили первую возможность найти точный ответ на этот вопрос — им удалось извлечь и расшифровать обрывки ДНК из костей лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте Аляски около 700 тысяч лет.
Ее генетический материал сохранился необычно хорошо, что натолкнуло ученых на мысль, что ДНК этой лошади и ее более современных родичей, чьи останки сохранились в курганах скифов и других степных народов, помогут нам понять, кого можно назвать "прародителем" всех домашних лошадей и где он жил.
Руководствуясь этими соображениями, команда Орландо, в том числе Гульмире Мухтаровой из Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге, приступила к масштабным раскопкам. Им удалось найти останки несколько десятков древних домашних скакунов в курганах на территории Румынии, России и Казахстана, в Красном Яру и Ботае, а также лошадей Пржевальского, живших в то же время на границе Монголии и Китая.

Неожиданный поворот истории

В общей сложности ученые расшифровали и проанализировали ДНК 88 древних и современных скакунов, чье сопоставление помогло им выяснить, как выглядели лошади Пржевальского в прошлом и прийти к потрясающему и скандальному выводу — их нельзя называть предками современных рысаков и прочих породистых животных. Более того, они вообще не являются дикими животными!
Как оказалось, древнейшие одомашненные скакуны, жившие на территории Ботая примерно 5,5 тысячи лет назад, чьи ДНК были восстановлены Орландо и его коллегами, были предками современных лошадей Пржевальского, но не их одомашненных "кузин", живущих сегодня на Земле.
В пользу этого, как отмечает Сандра Ольсен (Sandra Olsen), археолог из Национального музея истории Канзаса (США), говорят те артефакты, которые были найдены на стойбищах племен, живших в окрестностях Ботая в третьем тысячелетии до нашей эры. По ее словам, ее команде удалось найти развалины загонов для лошадей и скотобоен в этих поселениях, а также следы лошадиного молока в черепках глиняной посуды.
"В какой-то момент времени часть из них сбежала, одичала и начала вести примерно такой же образ жизни, как современные американские мустанги. В результате этого поменялся их облик — их грива стала прямой, а шкура окрасилась в серый цвет и покрылась пятнами. Благодаря этому они стали похожими на диких лошадей, нарисованных на стенах пещер Франции и Испании. Это обмануло биологов, посчитавших их последними дикими представителями своего рода на Земле", — заключает Ольсен.
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