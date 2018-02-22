Лошади Пржевальского лишились звания предка всех скакунов мира

"Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в далеком прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали", — рассказывает Людовик Орландо (Ludovic Orlando) из университета Копенгагена (Дания). Проблема первородства Лошади Пржевальского оказались не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов, которые жили в окрестностях современного села Ботай в Казахстане , говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Считается, что человек приручил лошадь примерно 3,5-4 тысячи лет назад. Сначала люди выращивали лошадей для получения мяса, и только потом начали использовать в хозяйстве. Предположительным предком домашних скакунов считаются как ныне существующие лошади Пржевальского, так и вымершие в 20 веке тарпаны.

Сравнение мелких мутаций в ДНК современных скакунов показывает, что этот общий предок лошадей жил на территории восточного и северного Казахстана, неподалеку от естественного ареала обитания лошади Пржевальского. Более точные данные было невозможно получить из-за отсутствия останков древних скакунов, в которых бы сохранились обрывки генетического кода.

Шесть лет назад Орландо и его коллеги получили первую возможность найти точный ответ на этот вопрос — им удалось извлечь и расшифровать обрывки ДНК из костей лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте Аляски около 700 тысяч лет.

Ее генетический материал сохранился необычно хорошо, что натолкнуло ученых на мысль, что ДНК этой лошади и ее более современных родичей, чьи останки сохранились в курганах скифов и других степных народов, помогут нам понять, кого можно назвать "прародителем" всех домашних лошадей и где он жил.

Неожиданный поворот истории Руководствуясь этими соображениями, команда Орландо, в том числе Гульмире Мухтаровой из Института истории материальной культуры РАН Санкт-Петербурге , приступила к масштабным раскопкам. Им удалось найти останки несколько десятков древних домашних скакунов в курганах на территории Румынии России и Казахстана, в Красном Яру и Ботае, а также лошадей Пржевальского, живших в то же время на границе Монголии и Китая.

В общей сложности ученые расшифровали и проанализировали ДНК 88 древних и современных скакунов, чье сопоставление помогло им выяснить, как выглядели лошади Пржевальского в прошлом и прийти к потрясающему и скандальному выводу — их нельзя называть предками современных рысаков и прочих породистых животных. Более того, они вообще не являются дикими животными!

Как оказалось, древнейшие одомашненные скакуны, жившие на территории Ботая примерно 5,5 тысячи лет назад, чьи ДНК были восстановлены Орландо и его коллегами, были предками современных лошадей Пржевальского, но не их одомашненных "кузин", живущих сегодня на Земле.