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На Камчатке нашли уникальные соединения золота
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Сибирские ученые нашли уникальные соединения золота на Камчатке 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: www.sbras.info
Специалисты Института геологии и минералогии (ИГМ) Сибирского отделения РАН обнаружили ранее не встречавшиеся в природе соединения золота в месторождении на Камчатке, сообщила в четверг ТАСС ведущий научный сотрудник ИГМ Надежда Толстых.
"В породах рудопроявления Гачинг месторождения Малетойваям на полуострове Камчатка найдены новые соединения — селениды и селенотеллуриды золота. Они уникальны тем, что никогда в природе до сих пор не были обнаружены, хотя эпитермальные месторождения (залежи полезных ископаемых, образовавшиеся из горячих минеральных растворов на глубине до 1-2 км при умеренной температуре и давлении — прим. ТАСС) изучаются во всем мире многие годы. На рудопроявлении сложились уникальные условия для образования таких соединений", — рассказала Толстых.
Она планирует назвать одно из найденных соединений малетойваямитом по названию месторождения.
Селениды и селенотеллуриды золота имеют размер меньше 60 микрон. Чтобы зарегистрировать их как минералы и понять перспективы использования, ученым необходимо исследовать их физико-химические свойства и рассчитать структуру. "Данных по использованию этих соединений пока нет, поскольку неизвестна их структура. Эти находки относятся к фундаментальным знаниям, но изучение новых форм концентрирования золота позволит модифицировать технологии переработки коренных эпитермальных золотых месторождений", — добавила Толстых.
Как сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", коллеги ученых ИГМ из Чешской геологической службы смогли синтезировать найденные соединения — благодаря этому можно будет сравнить находки с другими соединениями золота, детально исследовать и подготовить документы для утверждения новых минералов.
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