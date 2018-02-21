«Солнечные собаки» появились в небе над КНР

Жители китайского Харбина наблюдали редкое оптическое явление — в небе появились сразу три солнца. Явление гало в народе носит название «солнечные собаки». Этот впечатляющий феномен можно счесть подарком к наступившему году земляного пса.