Хроники Эсархаддона найдены в гробнице святого Ионы

Археологи нашли хроники Эсархаддона в гробнице святого Ионы

Гробница святого Ионы, разграбленная боевиками ИГ*, хранила в себе хроники легендарного ассирийского царя Эсархаддона, завоевавшего Древний Египет и восстановившего Вавилон, сообщает Live Science.

Исламское государство Ирака и Леванта , экстремистская группировка, запрещенная в России и большинстве цивилизованных стран, стала широко известной публике в начале 2014 года после публикации в глобальной сети серии пропагандистских видеороликов с показательными казнями "неверных" и обещаниями создать глобальный халифат.

Стремительное расширение границ подконтрольных ИГ территорий в Ираке и Сирии привело к тому, что многие памятники культуры и архитектуры были уничтожены боевиками, посчитавшими их "противными исламу", а другие были разграблены и проданы частным коллекционерам.

Подобная судьба, как рассказывает Али Аль-Юбури (Ali Al-Juboori), археолог из университета Мосула (Ирак), постигла не только музеи и античные постройки Пальмиры, но и Ниневию — бывшую столицу Ассирийской империи, расположенную внутри современного Мосула. На ее территории присутствует десятки гробниц правителей и высокопоставленных сановников, управлявшей этой военной сверхдержавой железного века почти три тысячелетия назад.

До появления ИГ, археологи из Ирака и других стран планомерно изучали эти гробницы примерно три десятка лет, постепенно вскрывая усыпальницы и тщательно каталогизируя все, что им удавалось там найти. Боевики-исламисты "продолжили" дело ученых, разграбив те гробницы, которые оставались запечатанными, в том числе захоронение, которое многие историки и религиоведы считают местом упокоения знаменитого библейского святого Ионы.

Эта гробница считается святым местом и для мусульман, и для христиан, и поверх нее в прошлом были построены и мечеть, и церковь. Боевики взорвали мечеть три года назад и, как выяснили археологи уже после освобождения Мосула, прорыли сеть каналов под ней, пытаясь найти мифические сокровища царя Эсархаддона, предположительно спрятанные в ее окрестностях.

Дело в том, что три тысячи лет назад в этой части Ниневии был построен царский дворец, где, как предполагали раньше археологи, мог также располагаться и мавзолей одного из самых успешных правителей Ассирии. В пользу этого говорило то, что раньше здесь находили статуи Эсархаддона и каменные таблички, описывающие его завоевания и сам дворец.

По всей видимости, это действительно было так — в марте 2017 года археологам удалось найти сразу семь новых табличек в разграбленной гробнице святого Ионы, в которых раскрывается история завоевания Египта, Киликии и некоторых других свершений Эсархаддона, таких как восстановление вавилонских храмов и всего города в целом. Часть из них была написана от первого лица в манере, свойственной для ассирийских правителей, не стеснявшихся жестокости своих действий.

В частности, они подтверждают, что мечеть действительно была построена поверх развалин дворца ассирийских царей, а также говорят о том, что в его последующих реконструкциях участвовал Ашшурбанипал — сын Эсархаддона, последний правитель империи и создатель крупной библиотеки, дожившей до наших дней. Это, как отмечают археологи, является большой новостью для мира археологии, так как раньше нигде подобные упоминания его имени не встречались.

Барельеф из дворца Эсархаддона, извлеченный из гробницы святого Ионы боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)

Другим интересным открытием стало то, что археологическим "браконьерством" занимались не только боевики ИГ, но и персы, греки и представители других народов, селившихся на развалинах Ниневии после падения империи. В пользу этого говорит то, что некоторые таблички с хрониками Эсархаддона были или перевернуты вверх ногами, или странным образом расположены.

Как предполагают ученые, последующие жители развалин дворца ассирийских царей использовали эти таблички в качестве подпорок или строительных материалов, не осознавая, что на них была изложена история правления одного из самых успешных и жестоких правителей античности. Пока не понятно, какие богатства и памятники культуры боевики ИГ смогли вывезти из гробницы, однако ученые надеются, что им скоро удастся получить ответ на этот вопрос.

*Террористическая организация, запрещенная в России