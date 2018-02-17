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Ученые выяснили отношение людей к контакту c пришельцами
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Учёные выяснили отношение людей к возможному контакту c инопланетянами 

RT на русском 17 февраля 2018
Фото: Reuters
Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, как люди относятся к установлению контакта с представителями внеземной жизни. Как сообщает Independent, человечество оптимистично бы отреагировало, если бы встретилось с инопланетными формами жизни.
«Если бы мы столкнулись лицом к лицу с жизнью за пределами Земли, мы бы действительно были в этом плане оптимистичны. До сих пор было много предположений о том, как мы могли бы отреагировать на такие новости, но систематических эмпирических исследований на эту тему практически не было», — рассказал профессор психологии Университета штата Аризона Майкл Варнум.
Отмечается, что в рамках исследования людям предлагали изучить сообщения о ряде потенциальных открытий, связанных с внеземной жизнью. С помощью специальной программы, анализирующей язык, учёные пытались понять, что испытывают участники эксперимента, прочитав материалы: возбуждение или страх.
>> Найдено «логово» инопланетян
Исследователи обнаружили, что реакция людей была очень положительной. Испытуемые заявляли, что они будут очень взволнованы даже в том случае, если внеземная жизнь будет представлена в примитивной форме.
По данным издания, участникам эксперимента, в частности, давали читать новости о недавно посетившем Солнечную систему межзвёздном астероиде Оумуамуа, который, как считали некоторые, мог бы быть инопланетным кораблём.
Уточняется, что в ходе исследования учёные сравнили также реакцию людей на сообщения об обнаружении внеземной жизни и о создании новой синтетической жизни на Земле. Итоги эксперимента показали, что люди лучше отнеслись к новости про инопланетян, чем к достижению земной науки.
«Если мы узнаем, что мы не одни, мы довольно хорошо воспримем эту новость», — добавил Варнум.
По данным опроса, проведённого исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion, 68% опрошенных американцев верят в существование внеземных цивилизаций.
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