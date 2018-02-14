Ещё
Предсказано уничтожение Японии супервулканом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предсказано уничтожение Японии супервулканом 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Reuters
Японские исследователи обнаружили гигантский сгусток магмы в подводном супервулкане, который находится к югу от Японии. По словам ученых, существует вероятность, что произойдет новое катастрофическое извержение, подобное тому, что произошло 7,3 тысячи лет назад и уничтожило древнюю культуру на острове Кюсю. Об этом сообщает The Independent.
Специалисты изучил кальдеру Кикай — кратера, оставшегося после массивного извержения подводного вулкана. Они обнаружили купол высотой 600 метров, который выступает из нижней части кальдеры. Внутри образования находится обширная камера, заполненная магмой, при этом объем расплавленной породы оценивается в 41 кубический километр. По словам ученых, вероятность суперизвержения в ближайшие сто лет составляет один процент, однако в этом случае могут погибнуть до 100 миллионов человек.
Исследователи планируют использовать подводных роботов для более тщательного изучения подводной структуры. Вулканологи собираются установить скорость накопления магмы, а также выяснить причину появления супервулкана.
В 2017 году геологи из Университетского колледжа в Лондоне и Обсерватории Везувия предупредили о вероятном суперизвержении Флегрейских полей, вулканической кальдеры рядом с Неаполем (Италия), которое может произойти в течение нескольких следующих десятилетий.
Lenta.ru: последние новости
Под ледником нашли затерянный мир Геологи отсоветовали трогать челябинский метеорит из-за непредсказуемых бактерий Названы последствия отмены уникального запуска «Прогресса»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС назвал условие переговоров об отмене виз с Россией438
Жириновский поставил на место Собчак191
Раненных в Сирии россиян доставили в больницы451
Раскрыты доходы руководства Сбербанка273
Финалисты премии World Press Photo36
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
01:06
Россию просят быть прозрачной с размещением «Искандеров»
Оружие Армия
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
01:13
Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
Политика Общество
00:43
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжатся
Происшествия
00:54
Памятную доску Капице открыли в Москве
Новости Москвы
00:41
Избивший диджея депутат залег на дно
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение