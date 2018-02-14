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Обнаружен подводный супер-вулкан у берегов Японии
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Ученые обнаружили подводный супер-вулкан у берегов Японии 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Японские ученые обнаружили формирующийся вулкан менее чем в 10 километрах от берегов Японии к югу от острова Кюсю, сообщает портал Atlantico.
Он находится в знаменитом «огненном кольце» Тихого океана. Конус вулкана, в котором содержится огромное количество расплавленной магмы, имеет размер в 10 километров, что позволяет квалифицировать его как «супер-вулкан».
Исследователь Йошиуки Тацуми, входящий в группу ученых, которые наблюдают за вулканом, предупреждает, что извержение станет природной катастрофой для японского архипелага. Жертвами возможного гигантского цунами рискуют стать 100 миллионов человек не только на острове Кюсю, но и по всей Японии.
Впрочем, риск катастрофы в ближайшие 100 лет ученые оценили в 1%.
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