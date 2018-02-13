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Ученые заявили о парадоксе существования земного ядра
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Ученые заявили о парадоксе существования земного ядра 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Simone Brandt / imagebroker.com / Globallookrpess
Специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что земное ядро не может существовать в том виде, в котором его представляют ученые в настоящее время.
Специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что земное ядро не может существовать в том виде, в котором его представляют ученые в настоящее время.
Американские геологи заявили, что внутреннее ядро Земли не могло возникнуть 4,2 млрд лет назад в том виде, в котором его себе представляют специалисты сейчас.
«Если ядро юной Земли полностью состояло из чистой, однородной жидкости, то тогда внутреннее ядрышко не должно существовать в принципе … в таком случае ядро может быть неоднородным по составу, и возникает вопрос, как оно стало таким. В этом заключается открытый нами парадокс», — приводит Sciencedirect слова Джеймса ван Ормана из университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.
Отмечается, что миллионы лет назад земное ядро было полностью жидким, а не состояло не из двух или трех, как сегодня предполагают некоторые геологи, слоев — внутреннего металлического ядра и окружающего его расплава из железа и более легких элементов.
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