Ученые заявили о парадоксе существования земного ядра

Специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что земное ядро не может существовать в том виде, в котором его представляют ученые в настоящее время.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что земное ядро не может существовать в том виде, в котором его представляют ученые в настоящее время.

«Если ядро юной Земли полностью состояло из чистой, однородной жидкости, то тогда внутреннее ядрышко не должно существовать в принципе … в таком случае ядро может быть неоднородным по составу, и возникает вопрос, как оно стало таким. В этом заключается открытый нами парадокс», — приводит Sciencedirect слова Джеймса ван Ормана из университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде. Американские геологи заявили, что внутреннее ядро Земли не могло возникнуть 4,2 млрд лет назад в том виде, в котором его себе представляют специалисты сейчас.

Отмечается, что миллионы лет назад земное ядро было полностью жидким, а не состояло не из двух или трех, как сегодня предполагают некоторые геологи, слоев — внутреннего металлического ядра и окружающего его расплава из железа и более легких элементов.