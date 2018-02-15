Митрополит Иларион ждет защит диссертаций по теологии

Митрополит Иларион ждет новых защит диссертаций по теологии

"У нас сейчас на очереди несколько диссертационных работ. Диссертанты готовят их с разной скоростью, и я думаю, что в течение этого года уже состоится еще несколько защит диссертаций по теологии", — сказал митрополит Иларион. Несколько новых защит кандидатских диссертаций по специальности "теология", как ожидается, состоятся в этом году, заявил в четверг РИА Новости ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Первого июня 2017 года в Москве состоялась защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология". Ее автор, декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский получил степень кандидата философских наук за диссертацию, посвященную святителю Филарету Московскому.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы.