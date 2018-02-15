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Митрополит Иларион ждет защит диссертаций по теологии
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Митрополит Иларион ждет новых защит диссертаций по теологии 

РИА Новости 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Несколько новых защит кандидатских диссертаций по специальности "теология", как ожидается, состоятся в этом году, заявил в четверг РИА Новости ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"У нас сейчас на очереди несколько диссертационных работ. Диссертанты готовят их с разной скоростью, и я думаю, что в течение этого года уже состоится еще несколько защит диссертаций по теологии", — сказал митрополит Иларион.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в четверг вручил ректору ОЦАД приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации Общецерковной аспирантуры и докторантуры. В церемонии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, представители научного и образовательного сообщества.
Первого июня 2017 года в Москве состоялась защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология". Ее автор, декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский получил степень кандидата философских наук за диссертацию, посвященную святителю Филарету Московскому.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы.
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