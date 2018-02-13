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Обнаружен новый вид древнейшего иероглифического письма
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В Китае обнаружили новый вид древнейшего иероглифического письма 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: pixabay.com
В Китайской Народной Республике обнаружена одна из разновидностей древнего иероглифического письма.
Китайские ученые обнаружили новый вид иероглифической письменности на обломке керамической чаши.
Возраст знаков оценивается в четыре тысячи лет, что делает их древнее гадательных надписей «цзягувэнь», считавшихся наиболее ранним свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии, передает РИА Новости со ссылкой на местные средства массовой информации.
Знаки, которые идентифицированы учеными как три или четыре отдельных иероглифа, были обнаружены на керамике, найденной при раскопках древнего города Гаоцзятайцзы.
Палеографы Национального музея КНР подтвердили, что загадочные знаки были нанесены тушью при помощи кисти из шерсти.
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