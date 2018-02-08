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Предсказано скорое затухание Солнца
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Предсказано скорое затухание Солнца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фильм «Пекло»
Согласно выводам ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, в середине XXI века начнется великий минимум активности Солнца, в результате чего на Землю станет поступать меньше тепла. Результаты научной работы опубликованы в The Astrophysical Journal, пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.
Нагревание планеты замедлится, но это не остановит глобальное потепление, отмечают исследователи.
Ученые проанализировали данные, собранные за 20 лет орбитальным космическим телескопом International Ultraviolet Explorer, который работает в ультрафиолетовом диапазоне. Они измеряли излучение звезд солнечного типа, чтобы выявить условия, предшествующие великим минимумам. Оказалось, что уменьшение активности можно предсказать по частоте формирования солнечных пятен.
По словам исследователей, вероятность великого солнечного минимума в ближайшем будущем достаточно высока. Однако глобальное похолодание, которое произойдет на Земле в этом случае, не будет достаточно сильным, чтобы скомпенсировать повышение средней температуры из-за выброса парниковых газов.
Астрономы считают, что возможно повторение минимума Маундера, который произошел в период 1645-1715 годов и характеризовался малым количеством солнечных пятен. Некоторые специалисты связывают это с наступлением малого ледникового периода, при котором глобальная температура понизилась на 1-2 градуса Цельсия.
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