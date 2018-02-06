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Пластиковые бутылки оказались причиной рака
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Пластиковые бутылки оказались причиной рака 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Ученые Эксетерского университета выявили в организме подростков следы бисфенола А — химического соединения, который входит в состав пластмассы, использующейся в бутылках с питьевой водой, а также в контейнерах для пищи. Сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Специалисты проанализировали образцы мочи у 94 подростков, при этом у 86 процентов обнаружился бисфенол А (ДФП). Испытуемые также заполняли опросники пищевого поведения, в которых указывали, какие продукты они употребляли. Поскольку химическое соединение, содержащееся в пластиковых пакетах, выщелачивается в еду, ученые попросили участников воздержаться от употребления упакованных в пластик продуктов. Однако даже в этом случае содержание бисфенола в моче не снизилось.
По словам ученых, специально разработанная диета, нацеленная на снижении концентрации ДФП в организме, не оказалась эффективной. Даже те продукты, которые не продавались в пластиковых пакетах или контейнерах, имели ингредиенты, подвергнутые воздействию бисфенола на этапе производства. При этом наибольшую опасность представляют бутылки для питьевой воды, использующиеся в течение долгого времени.
В то же время British Plastics Federation критикует вывод, сделанные учеными. В организации считают, что вред от бисфенола А в пластмассе преувеличен, а результаты многочисленных научных исследований показывают отсутствие последствий хранения пищи в пластиковой таре для здоровья.
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