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Найден способ определения политического настроя человека
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Ученые нашли способ определения политического настроя человека 

ФБА «Экономика сегодня» 6 часов назад
Фото: pixabay.com / Skitterphoto
Результаты, полученные в ходе нового исследования, позволили ученым сделать вывод о том, что по реакции человека на мерзкие сцены, можно определить, является он социально консервативным или нет.
Раньше ученые установили, что люди-консерваторы более чувствительны к отвращению, чем те, кто поддерживает либеральные взгляды. Из нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Behavioral Brain Research, следует, что внимание к отвращению связано с политической идеологией.
Автор исследования Бенджамин Остерхофф из University of Texas Health Science Center в Хьюстоне отметил, что поняв, почему люди поддерживают самые разные социальные и политические убеждения, можно будет использовать данную информацию для того, чтобы помочь сделать мир более политически толерантным, пишет Planet Today.
В исследовании принимали участие более 200 школьников. Работа проводилась с использованием устройства отслеживания глаз, что позволяло наблюдать за идеологическими различиями в привлечении внимания.
В процессе эксперимента выяснилось, что более социально консервативных участников меньше привлекали изображения с отвратительными сценами.
Авторы исследования полагают, что социально консервативные люди имеют повышенную мотивацию избегать отвратительных объектов.
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