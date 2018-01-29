Найден способ определения политического настроя человека

Ученые нашли способ определения политического настроя человека

Результаты, полученные в ходе нового исследования, позволили ученым сделать вывод о том, что по реакции человека на мерзкие сцены, можно определить, является он социально консервативным или нет.

Раньше ученые установили, что люди-консерваторы более чувствительны к отвращению, чем те, кто поддерживает либеральные взгляды. Из нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Behavioral Brain Research, следует, что внимание к отвращению связано с политической идеологией.

Автор исследования Бенджамин Остерхофф из University of Texas Health Science Center в Хьюстоне отметил, что поняв, почему люди поддерживают самые разные социальные и политические убеждения, можно будет использовать данную информацию для того, чтобы помочь сделать мир более политически толерантным, пишет Planet Today.

В исследовании принимали участие более 200 школьников. Работа проводилась с использованием устройства отслеживания глаз, что позволяло наблюдать за идеологическими различиями в привлечении внимания.

В процессе эксперимента выяснилось, что более социально консервативных участников меньше привлекали изображения с отвратительными сценами.

Авторы исследования полагают, что социально консервативные люди имеют повышенную мотивацию избегать отвратительных объектов.