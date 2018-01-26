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Ученые назвали музыку универсальным языком
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Ученые нашли универсальный для всех народов язык общения 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: J.M. Guyon / CandyBox / Globallookpress.com
Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, что универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку. Результаты исследования опубликованы в Current Biology.
К своей работе ученые привлекли 750 интернет-пользователей из 60 стран мира. Испытуемым предлагали послушать музыкальные отрывки из случайным образом выбранных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур.
Людям предлагали ответить на вопрос, к какому жанру (песне, танцу, колыбельной) принадлежит та или иная композиция и рассказать о своих эмоциях. Хоть люди и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.
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