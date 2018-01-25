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Найденная в Израиле челюсть «удлинит» историю человека
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В Израиле обнаружены древнейшие останки Homo sapiens, найденные вне Африки 

ТАСС 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Международная группа антропологов обнаружила на территории Израиля древнейшие останки современного человека (Homo sapiens), найденные за пределами Африки. Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС сообщении пресс-службы Университета Тель-Авива.
Фрагменты челюсти с зубами древнего человека были найдены в ходе раскопок в пещере Мислия в районе горы Кармель на севере еврейского государства группой ученых во главе с профессором кафедры антропологии и анатомии Университета Тель-Авива Исраэлем Гершковицем. "Возраст челюстной кости с зубами, недавно обнаруженной в пещере Мислия, был определен в промежутке от 177 до 194 тыс. лет, находка указывает на то, что современные люди присутствовали в Восточном Средиземноморье на 50 тыс. лет раньше, чем считалось до этого", — говорится в документе. По существующим убеждениям антропологов, современные люди появились в Африке примерно 160-200 тыс. лет назад, эволюционировали там и начали мигрировать с этого континента около 100 тыс. лет назад, отметили в Университете Тель-Авива.
"Эта находка свидетельствует о том, что современные люди присутствовали за пределами Африки намного раньше, что полностью меняет наши взгляды на распространение современного человека и историю современной эволюции человека", — рассказал профессор Гершковиц, чьи высказывания цитирует университетская пресс-служба. До сих пор самые ранние останки современного человека, обнаруженные за пределами Африки, также были найдены на территории Израиля и были датированы периодом в 90-120 тыс. лет назад.
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