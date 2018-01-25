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До ядерной полуночи осталось две минуты
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Стрелка «часов Судного дня» стала на минуту ближе к полуночи 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: кадр из фильма "Терминатор"
Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед — теперь они показывают 23:58, сообщили на пресс-конференции представители американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.
"Часы показывают две минуты до ядерной полуночи", — объявила президент этой авторитетной организации Рейчел Бронсон.
Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.
"В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов", — сказали представители редакции.
В частности, они отметили, "что КНДР проводит ракетные и ядерные испытания", а "программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия".
Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Дальше всего от полуночи они отстояли в 1991 году — тогда, после холодной войны, ученые считали, что человечество отделяло от ядерного катаклизма целых 17 минут.
В последние годы стрелки переводят только вперед — в последний раз это случилось год назад, когда на часах установили 23:57:30.
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