Ещё
Чистый воздух станет смертельно опасным для человечества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистый воздух оказался смертельно опасным для человечества 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришли к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное потепление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые смоделировали четыре сценария глобального изменения климата, которые имитируют последствия исчезновения аэрозолей (сульфаты и сажа). Оказалось, что загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, поступающей на Землю. Их удаление при современном уровне диоксида углерода в атмосфере усилит парниковый эффект, когда атмосфера будет поглощать больше тепловой энергии.

В результате этого процесса средняя температура атмосферы вырастет на 0,5-1,1 градуса Цельсия. Это, в свою очередь, резко увеличит количество таких стихийных бедствий, как засуха и наводнения.

Некоторые специалисты предлагают использовать аэрозоли для предотвращения повышения глобальной температуры. Однако результаты исследования показали, что такой метод геоинженерии при резком прекращении выбросов сажи и других частиц в атмосферу может привести к более быстрому потеплению. В любом случае, отмечают специалисты, изменение климата грозит сильными наводнениями, смертоносной жарой, заморозками и другими стихийными бедствиями.

В августе 2017 года группа ученых опубликовала научную работу, в которой климатологи предсказали гибель миллионов людей из-за экстремальных погодных условий, в том числе из-за жары.

Lenta.ru: последние новости
Утечка мозгов из России ускорились Обнаружен крупнейший подводный «портал в иной мир» Раскрыта тайна древнейшей формы жизни на Земле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки
Пока вы спали: «новое оружие» против России
«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
Видео
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:20
Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции
Происшествия Катастрофы
03:05
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
Шоу-бизнес
02:41
Курящий малыш из Осетии возмутил соцсети
Происшествия
00:52
Красная Суперлуна взойдёт над Москвой
Наука Общество
00:42
Бывшая жена Джигарханяна ушла к медиамагнату
Шоу-бизнес
02:24
Сами Насери въехал на лошади на московскую сцену
Шоу-бизнес
04:04
Поклонники собирают деньги на памятник Стриженовой
Шоу-бизнес Общество
01:32
«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение