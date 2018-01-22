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Россияне увидят «кровавую голубую Луну»
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Через несколько дней россияне увидят «кровавую голубую Луну» 

Российская Газета 3 часа назад

"Кровавую" голубую Луну (a super blue blood moon), если позволят погодные условия, земляне смогут наблюдать 31 января. Из россиян же лучше всего редкое астрономическое явление будет видно жителям восточных регионов, сообщает NASA.

Как пояснили в космическом ведомстве США, грядущее событие особенное по нескольким причинам. Во-первых, удастся увидеть "голубую" Луну, то есть, вторую полную луну месяца.

Параллельно будет происходить суперлуние, которое характеризуется максимальным сближением Луны с нашей планетой.

В этом момент расстояние между ними сократится примерно до 357 тысяч километров вместо обычных 400. Из-за чего спутник Земли будет выглядеть на 30% ярче обычного и "увеличится" в диаметре на 14%.

Кроме того, эти два события 31 января совпадут с полным лунным затмением — Луна войдет в конус тени, отбрасываемой Землей, из-за чего будет казаться бордово-красной.

— Самое захватывающее зрелище ждет Западное побережье, Аляску и Гавайи. Здесь явление получится увидеть от начала до конца. Затмение начнется в 5.51 утра по восточному времени, — уточнил сотрудник штаб-квартиры NASA в Вашингтоне Гордон Джонстон.

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