В США предрекли крах «Роскосмоса»

В США предсказали финансовый удар по «Роскосмосу»

Журналист Мэтью Боднер в своем материале для SpaceNews заявил, что Россия, которая «любит потроллить» американцев из-за их зависимости от российских «Союзов», может столкнуться с финансовыми проблемами в космической сфере.

Боднер ссылается на российского аналитика Павла Лузина, подсчитавшего, что в 2018 году стоимость места на борту «Союза» вырастет до 81 миллиона долларов (около 4,6 миллиарда рублей). Аналитик отметил, что примерно половина бюджета «Роскосмоса» на 2016-2025 годы базируется на пилотируемых программах.

«Таким образом, каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета Роскосмоса — по крайней мере, с точки зрения финансирования, полученного через федеральную космическую программу», — отмечается в статье.

Журналист подчеркнул, что «бюджетная подушка», предоставляемая NASA и другими иностранными агентствами, исчезнет, когда иностранцы откажутся от покупки мест на «Союзы». По его словам, недавние заявления NASA демонстрируют, что космическое агентство может прекратить покупать места на российских кораблях после 2019 года.

Боднер добавил, что компания SpaceX, «будущий перевозчик американских космонавтов», сейчас «занята на год вперед». Она проведет испытания ракеты-носителя Falcon Heavy и отправит две тестовые миссии многоразового беспилотного корабля Dragon Vehicle, причем вторая миссия будет включать экипаж.

«И когда это произойдет, Россия потеряет ценную возможность для троллинга США», — заключил журналист.

В декабре прошлого года представитель NASA Кирк Ширман заявил, что в распоряжении агентства есть места на «Союзах» до первой половины 2019 года. По его словам, покупка дополнительных мест не обсуждается. Он подчеркнул, что в NASA «растет вера» в скорые запуски SpaceX и Boeing с американскими астронавтами.