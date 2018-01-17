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Ученые заявили о предстоящей гибели человечества
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Ученые официально заявили о предстоящей гибели человечества 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости

Ученые США и Великобритании подготовили официальное сообщение для американской Национальной академии наук, в котором рассказали, когда жизнь на Земле станет непригодной для человечества.

Ученые в своей работе указали на опасность изменения климата, которая представляется неизбежной в связи с ростом потребления энергии даже при сокращении выброса парниковых газов, передает РИА «Новости».

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По прогнозам исследователей, температура на Земле станет непригодной для жизни уже к 2200-2400 годам. При этом на повышение температуры не повлияет снижение роста населения планеты к 2100 году.

Кроме того, ученые указали и другие риски, грозящие крахом цивилизации: ядерную зиму, пандемию, столкновение Земли с астероидом и последствия создания искусственного интеллекта.

Напомним, ранее британский физик Стивен Хокинг заявил, что продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой. Через 200–500 лет люди будут вынуждены искать себе более пригодное для жизни место, заявил ученый.

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