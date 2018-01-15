Генетики: война на Донбассе ускорила распространение ВИЧ по Украине

Число носителей ВИЧ на территории Украины может резко увеличиться в ближайшие годы из-за массовых миграций беженцев из охваченных войной регионов Донбасса и ухудшения состояния медицины, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"На территории Украины, страны с 45 миллионами граждан, сегодня живет примерно 220 тысяч людей, зараженных ВИЧ, что является рекордно высоким показателем для Европы. Эта эпидемия началась в 1990 годах, и тогда она распространялась среди потребителей наркотиков. Сегодня ситуация совсем другая — 80% новых жертв вирусов заразились им в ходе гетеросексуальных половых контактов, и половина из них не знала о наличии у них инфекции", — рассказывает Татьяна Васильева из Оксфордского университета (Великобритания).

Сегодня в мире, по данным проекта Global Burden of Disease, проживает примерно 39 миллионов человек, зараженных ВИЧ, и каждый год его жертвами становится примерно 1,2 миллиона мужчин и женщин. Одни из самых высоких показателей как по числу зараженных, так и по числу новых инфекций в Европе сегодня характерны и для России, и для Украины.

Васильева и ее коллеги из британских вузов и украинских исследовательских учреждений провели первую оценку того, как текущий военный конфликт на востоке Украины повлиял на то, как часто люди заражаются ВИЧ и на то, где сегодня сосредоточены носители этого вируса.

Ученых беспокоило сразу несколько факторов, которые могут ускорить распространение вируса, в том числе резкое падение уровня жизни, отсутствие нормальной системы профилактики ВИЧ и мониторинга за состоянием уже известных носителей болезни, а также то, что переезд зараженных людей на новое место жительства часто сопровождается вспышками инфекции.

Руководствуясь этими идеями, Васильева и ее коллеги проанализировали примерно пять сотен образцов крови, собранных украинскими медиками в период с 2012 по 2015 год в разных регионах страны, в том числе и на Донбассе. Ученые расшифровали часть РНК вируса, кодирующую набор белков, необходимых для сборки новых копий ВИЧ, и сравнили их между собой, восстановив древо эволюции вируса.

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Структура этой части генетического кода, благодаря сверхвысокой скорости появления новых мутаций в ВИЧ, очень быстро меняется при его распространении по популяции, что позволяет ученым проследить пути распространения вируса и миграций его носителей даже по столь небольшому числу образцов.

Подобный анализ геномов ВИЧ подтвердил подозрения ученых — частота миграций его носителей резко выросла в 2014 году, причем большая часть потоков таких "вирусных" мигрантов была направлена на запад. Главными "экспортерами" инфекции выступали Донецк и Луганск, где в довоенное время жило большое количество и героиновых наркоманов, и носителей ВИЧ.

Разносчики вируса, как показывают генетические данные, переезжали из охваченных войной регионов в центральную и южную Украину, где, как отмечает генетик, сложились "благоприятные условия" для распространения вируса половым путем из-за отсутствия у населения базовых представлений о защите от подобных инфекций. Меньше всего эти события коснулись Крыма — туда попало лишь примерно 3% инфицированных беженцев.

Как полагают ученые, все это, вкупе с ухудшением доступа к антиретровирусным препаратам для беженцев, приведет или уже привело к значительному увеличению числа ВИЧ-инфицированных на территории Украины, и создаст ситуацию, в которой число новых жертв вируса будет расти каждый год, а не уменьшаться, как это происходило до начала конфликта.