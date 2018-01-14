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Хокинг предрек пугающее будущее Земли
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Стивен Хокинг предрек превращение Земли в Венеру 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что, если глобальное потепление продолжится, однажды Земля превратится в Венеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Климат на нашей планете может стать невыносимо жарким, что приведет к вымиранию человечества. Землянам уже через 200-500 лет придется искать новую планету для жизни, отметил Хокинг.

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — сказал ученый.

Хокинг призвал ведущие страны мира вновь отправить астронавтов на Луну к 2020 году. По мнению физика, это должно вдохновить молодое поколение на исследование космоса, которое в итоге простимулирует открытие новых планет.

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