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Ученые написали письмо Путину
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Ученые написали письмо Путину 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

400 российских ученых написали письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, ученые недовольны реформой Российской академии наук, которая сделала систему управления наукой «громоздкой и неработающей». Также их не устраивает навязанное РАН существование по «правилам обычных бюджетных учреждений».

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Подписанты призвали главу государства «проявить политическую волю», сменив юридический статус Академии и вернув ей научные институты, которые сейчас подчиняются Федеральному агентству научных организаций.

«Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой», — подчеркивают они.

Письмо подписали более 400 научных специалистов, среди которых как академики, так и ученые не из системы РАН.

Реформа Академии наук началась в 2013 году. Ее результатом стала передача подведомственных учреждений РАН под юрисдикцию ФАНО.

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