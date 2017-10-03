Ученые раскрыли тайну, которую хранила древняя египетская мумия из Эрмитажа

Компьютерная томография дала потрясающие результаты: знатная женщина оказалась евнухом, ему примерно 35 лет.

В Петербурге впервые в истории на томографе решили исследовать мумию — представительницу знатного рода по имени Бабат — из коллекции Эрмитажа . Возраст мумии — 2,5 тысячи лет, пол — женский, место жительства — египетские Фивы, причина смерти — неизвестна.

«Уже в те годы древние египтяне придумали технологию, которую мы применяем сейчас ежедневно. Чтобы сохранить тело сделали дегидратацию и вакуумирование, то, что сейчас с продуктами делают», — рассказал заместитель главного врача Клинической больницы №122 Вячеслав Ратников

Компьютерная томография дала потрясающие результаты: знатная женщина оказалась евнухом, ему примерно 35 лет, у него поразительно идеальные зубы, но серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата — остеохондроз и артроз. Возможная причина смерти — опасное генетическое заболевание «синдром морфана». Определить все это, не распеленав мумию, возможно было лишь обследованием на сверхмощном томографе.

«Сегодня вы увидели, сколь много мы узнали об этом предмете не уничтожая его. Мы при помощи современных методов получили информацию, которая будет использована в дальнейшем для рассказов и изучения», — рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

В музее неспроста выбрали для первого обследования именно эту мумию, только у нее сохранился полный «погребальный комплекс» — целых 2 саркофага и никаких повреждений пеленальных покровов.

Обследованная на томографе мумия, возможна была жрецом — начальником дворцовых привратников по имени Пакэш, а за знатную женщину его выдали случайно.

«Это могла быть путаница еще в Египте, когда эту мумию положили не в тот саркофаг для продажи. При транспортировках могли положить как угодно, при хранении в кунсткамере — как угодно, при передаче в Эрмитаж — тоже возможно», — заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.

В планах Эрмитажа продолжить обследование и других мумий — и это наверняка приведет к новым научным сенсациям.