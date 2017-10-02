Ученые рассказали, когда люди обретут бессмертие

Наука не стоит на месте и с каждым годом у ученых появляется все больше шансов не только вылечить человека от тяжелых заболеваний, но и продлить жизнь здоровому человеку на десятки, а то и сотни лет.



Нам уже известно несколько способов продления жизни на 10-15 лет, а с высокой скоростью развития технологий, эта цифра может увеличиться, о чем сообщает Anews в своей подборке интересных фактов о долголетии.



Бессмертие уже в нас





Все мы знаем, что любой организм состоит из клеток, которые на протяжении жизни постепенно отмирают. В 1971 году русский биолог Алексей Оловников выяснил, каким образом погибают клетки: их жизнь отмеряют теломеры, расположенные на концах хромосом, которые укорачиваются по мере деления клетки. Чем они короче, тем клетка старее и ближе к смерти.

Но есть ли бессмертные клетки? На самом деле, да. Это всем известные стволовые клетки, а также клетки, участвующие в половом размножении. Их бессмертие объясняют тем, что они содержат необычный фермент — теломераза, который постоянно удлиняет теломеры, не давая клетке погибнуть.



Рак — не дурак



Когда ученые выяснили, что мешает клеткам погибнуть, они задались вопросом: а как сделать так, чтобы теломераза работала во всех клетках организма? Казалось бы — все просто: надо добавить этот фермент во все клетки организма для его бессмертия, но природа настояла на своем.



Помимо половых и стволовых, бессмертными оказались и раковые клетки, которые могту делиться бесконечно. Соответственно, если попытаться обессмертить обычные клетки, встроив в них ген теломеразы, то они начнут бешено делиться, перерождаясь в рак, который убьет человека. Пока что ученые не нашли способ как обрести бессмертие и не заработать рак.



Рожденные после 1980 года



Биотехнологии, да и наука в целом, стремительно развивается. Специалисты считают, что человечество войдёт в эру «биологического бессмертия» примерно к концу века. А если учесть развитие технологий в ближайшие 15-25 лет, то её начало многие застанут уже в 2050-е годы.



Уже сейчас есть разработки, которые могут прибавить 10-15 лет человеку. Среди них — сенолитики — новейшие лекарства, позволяющие избирательно очищать организм от старых и мёртвых клеток и тем самым препятствовать раку и болезням, связанным со старением, а также CRISPR/Cas9 — система редактирования генома.



С каждым годом наука развивается, и ученые надеются, что со временем возможность увеличения продолжительности жизни будет возрастать, так что люди, родившиеся после 1980 года, могут застать новейшие разработки биотехнологий.



Голограмма тебя





Еще одна из набирающих популярность идей — трансгуманизм, согласно которой мозг конкретного человека можно «оцифровать» и заложить в сверхмощный суперкомпьютер. Такую идею поддерживают как на западе, так и у нас, например, миллиардер Дмитрий Ицков , который планирует в 2045 году загрузить свой мозг в голографическое тело и таким образом стать бессмертным.

Такая фантастическая идея, конечно же, сразу подверглась серьезной критике, так как имеет ряд проблем. Например, все еще не существует системы, способной преобразовать в цифровые данные миллиарды нервных клеток, из которых состоит наш мозг.



Учитывая скорость развития компьютерных технологий, это, вероятно, удастся совершить через несколько десятков лет, но… только с мёртвым мозгом и, скорее всего, по частям, говорят нейрофизиологи.



Еще одна проблема, с которой может столкнуться Ицков и его последователи, которых уже более 40 тысяч — это действительное соответствие человеческого разума и цифрового. Даже если ученым удастся перенести мозг в компьютер, будет ли этот голографический «человек» вами? Или же вы всё равно умрёте, а некий цифровой организм, созданный по вашему образцу, начнёт функционировать под вашим именем?



Бессмертие — конец человечества?



Еще есть одно занятное предположение, что бессмертие может обернуться серьезной проблемой для человечества. Если «эликсир бессмертия» действительно когда-нибудь изобретут, он, наверняка, станет самым дорогостоящим товаром за всю историю жизни.



Изначально бессмертие будет доступно лишь богатым, а когда технология войдет в массовое производство и ее смогут приобрести и средние слои населения, общество уже разделится на классы и тогда, выражение «простой смертный» обретет буквальный смысл.



В эпоху бессмертия остро встанет проблема перенаселения: запасы и ресурсы Земли попросту истощатся, многие государственные системы, например, пенсионная или тюремная, станут ненужными. Сможет ли человечество справиться с такими проблемами?



Получается, что да, вечная жизнь возможна, но готовы ли мы к этому? Сможет ли вам выпасть такая привилегия и, кстати, привилегия ли это вообще?