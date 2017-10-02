Названы главные причины недосыпа россиян

Российские работодатели каждый месяц условно переплачивают 190 миллиардов рублей из-за снижения эффективности невыспавшихся сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ.

Главной причиной недосыпания оказался просмотр передач по телевизору, компьютерные игры или чтение книг. На втором месте — сверхурочная работа (эту причину назвали 30 процентов респондентов). Еще 23 процента участников опроса заявили, что мало спят из-за возраста и проблем со здоровьем, 15 процентов — из-за проблем со сном или маленького ребенка в семье.

Одиннадцати процентам опрошенных мешает спать посторонний шум. Из-за развлечений вне дома не высыпаются восемь процентов. По словам четырех процентов респондентов, их беспокоит храп супруга.

Чаще других высыпаются самозанятые граждане, рабочие и руководители высшего звена. Больше всего страдают от недостатка сна военнослужащие и квалифицированные специалисты. В среднем работники не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю. О факте недосыпания в рабочие дни заявил 51 процент опрошенных.