Ученые рассказали о продолжительности жизни мужчин, часто занимающихся сексом

Ученые из Швеции установили взаимосвязь между сексом и заболеваниями у мужчин и женщин. Об этом сообщает Online Library .

По информации специалистов, продолжительность жизни мужчин, которые часто занимаются любовными утехами, увеличивается почти в два раза.

Отмечается, что секс является отличных средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он снижает риск возникновения инсультов.

Секс оказывает положительное влияние и на женщин. Так, половые акты могут предотвратить старение кожи, а также блокируют развитие рака груди.