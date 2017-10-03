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Ученые рассказали о продолжительности жизни мужчин, часто занимающихся сексом

Ученые нашли связь между продолжительностью жизнью и сексом
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Ученые из Швеции установили взаимосвязь между сексом и заболеваниями у мужчин и женщин. Об этом сообщает Online Library.
По информации специалистов, продолжительность жизни мужчин, которые часто занимаются любовными утехами, увеличивается почти в два раза.
Отмечается, что секс является отличных средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он снижает риск возникновения инсультов.
Секс оказывает положительное влияние и на женщин. Так, половые акты могут предотвратить старение кожи, а также блокируют развитие рака груди.
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