Умер Владимир Воеводский

На сайте Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне, США появилось сообщение о том, что на 52-ом году жизни скончался выдающий российский и американский математик Владимир Воеводский . Воеводский был профессором этого института.

«Воеводский, поистине экстраординарный и выдающийся математик, внес огромный вклад в область математики, удостоившись многочисленных наград и премий, в том числе медали Филдса», — говорится в сообщении на сайте института

В нем также отмечается, что ученый был известен своими работами в нескольких областях математики, в том числе в алгебраической геометрии и алгебраической К-теории (algebraic K-theory). Также он разрабатывал новые подходы к формализации математических доказательств.



Воеводский родился 4 июня 1966 г. в Москве. Он учился на механико-математическом факультете Воеводский родился 4 июня 1966 г. в Москве. Он учился на механико-математическом факультете МГУ , а диссертацию на степень доктора наук защитил в Гарвардском университете . Был профессором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, США.



В 2002 году учёный был удостоен медали Филдса. Ее также называют "Нобелевской премией для математиков". Филдсовская премия вручается раз в 4 года на каждом международном математическом конгрессе минимум двум, максимум четырём молодым математикам, в возрасте не старше 40 лет, в знак признания их выдающихся заслуг.