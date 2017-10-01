К Земле приближается опасный астероид

Ученые сообщили, что мимо Земли 12 октября пролетит крупный астероид. Объекту дали название 2012 ТС4.

Специалисты заметили космическое тело еще в 2012 году. Они рассчитали его массу и диаметр, в результате чего выяснилось, что астероид по своим параметрам превосходит Челябинский метеорит.

Как сообщается на портале Space, в том случае, если он упадет на нашу планету, последствия могли бы быть катастрофическими. Однако ученые уверяют, что шансов столкновения астероида с Землей — практически нулевые.