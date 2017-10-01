Ученые: Гигантский астероид приближается к Земле

Огромное космическое тело пролетит мимо нашей планеты 12 октября.



Ученые сообщают, что мимо Земли пролетит крупный астероид в ближайшем будущем. При этом жизни на планете ничто не угрожает.



Огромное космическое тело пролетит мимо Земли 12 октября. Объекту дали название 2012 ТС4. В поле зрения астронавтов он попал еще в 2012 году. Именно тогда специалисты рассчитали его диаметр и массу. В результате было определено, что по своим размерам астероид превосходит Челябинский метеорит.



В случае если он упадет на Землю, последствия могут быть катастрофическими. Однако ученые заверяют, что шансы столкновения астероида с нашей планетой равны 0,00055 процента, сообщается на сайте Space.

