Под Калининградом обнаружено массовое захоронение элитных воинов

В Калининградской области на грунтовом могильнике Алейка-7 археологами обнаружены уникальные предметы эпохи раннего Средневековья, которые в Балтийском регионе обнаружены впервые.

Александра Хохлова. «Уникальными являются 6 погребений представителей элит древних эстиев рубежа VI-VII веков. Эстиями местных жителей называли их западные соседи. Уникальными являются захоронения всадников в деревянных камерах, где найдены керамические сосуды, ножи, золотые вотивные (приносимые в дар божеству) браслеты, серебряная шейная гривна. Найдены также мечи в ножнах, украшенные орнаментированной серебряной фольгой и многие другие вещи из быта древнего народа», — приводит «Интерфакс» слова руководителя Самбийской экспедиции Института Российской академии наук

Также сенсацией стали найденные погребения лошадей эстиев в полной экипировке. Сохранились остатки седел с луками, окованными серебряными пластинами, покрытыми орнаментами из геометрических фигур, розеток и изображений животных. Наиболее хорошо сохранилось погребение сразу четырех коней, принадлежавших умершему вождю.

Эстии или эсты — название средневекового населения современной Эстонии. В источниках Древней Руси ему соответствует имя истеров, в более поздних упоминаниях — чудь.