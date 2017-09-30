NASA: Марс засветил в 25 раз ярче чем когда-либо ранее

Специалисты NASA зафиксировали на Марсе с помощью орбитального аппарата NASA MAVEN мощнейшее сияние, которое оказалось в 25 раз ярче любого из когда-либо зафиксированных на Красной планете. Об этом сообщается на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По мнению экспертов, причиной столь необычного явления могла стать солнечная буря, которая спровоцировала выброс в космос большое количество плазмы.

При воздействии подобных бурь на атмосферу Марса по всей планете происходят свечения в ультрафиолетовом свете. Это связано с тем, что у Красной планеты нет такого сильного магнитного поля как на Земле.