Российские ученые создали материал, заменяющий кости и мышцы

Кости и мышцы можно производить из полиэтилена — российские ученые из Московского института стали и сплавов изобрели чудо-материал, который способен имитировать биологическую структуру и функции костной ткани.

Созданные из этого материала мускулы сокращаются и растягиваются как настоящие. Кроме того, импланты из этого материала полностью биологически совместимы с человеческим организмом, безопасны и гипоаллергенны.

По оценкам ученых, использовать такие кости и мышцы можно будет как минимум лет 15.