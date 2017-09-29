Секс назвали угрозой колонизации Марса

Хелен Шарман (Helen Sharman), астронавт из Британии, утверждает, что лететь на Марс должны экипажи, состоящие из астронавтов одного пола. В противном случае женщины и мужчины начнут спать друг с другом, что негативно отразится на миссии. Об этом сообщает издание The Sun.



По словам Шарман, проводилось специальное исследование, посвященное поведению, в том числе сексуальному, людей, которые находятся в долгой изоляции. Цель проекта заключалась в разработке рекомендации относительно состава экипажа. Согласно выводам, в смешанных командах, где присутствуют как мужчины, так и женщины, более вероятно возникновение неуставных отношений, включая половую близость.





Уточняется, что сексуальные контакты могут привести к таким нежелательным последствиям, как беременность. Кроме того, личные отношения могут осложнить совместную работу экипажа. Согласно Шарман, НАСА выяснило, что команда, состоящая из одних женщин, более предпочтительна, поскольку конфликтные ситуации между мужчинами будут возникать чаще.

Хелен Шарман является первым астронавтом Великобритании.18 мая 1991 года совершила космический полет на орбитальную станцию «Мир» на космическом корабле «Союз ТМ-12» вместе с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым. До полета работала химиком-технологом на кондитерской фабрике.