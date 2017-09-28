Найден способ определить измену партнера



Учёным из Олбрайтского колледжа удалось по голосу человека установить, склонен ли он к изменам. В эксперименте участвовали 152 волонтера. Об этом сообщает Sputnik Internacional.

«Мы обнаружили, что участники действительно оценили неверных партнеров как более склонных к измене», — говорится в заявлении специалистов.



В ходе эксперимента участникам давали послушать аудиозаписи десяти разных голосов мужчин и десяти — женщин. Записи были сделаны гетеросексуальными людьми европеоидной расы, не состоящих в браке. Половина изменяла своим партнёрам, другая половина — нет. Добровольцы должны были выставить оценку от 0 до 10 обладателю каждого голоса, согласно его предполагаемой склонности к изменам.



Эксперты пришли к выводу, что участники эксперимента обращали внимание на интонации и отсутствие пауз в речи. Подобные черты воспринимались людьми как признак неверности. Кроме того, у людей вызывают недоверие низкие голоса — как мужские, так и женские. При этом мужчины ошибались в своих оценках в ходе исследование чаще, чем женщины.