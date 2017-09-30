«Розетта» удивила астрономов еще одним снимком кометы

Спустя год после завершения миссии «Розетты» астрономы случайно обнаружили новую фотографию, которую зонд отправил за мгновения до посадки на комету Чурюмова — Герасименко. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.



На немного размытом изображении видно поверхность кометы Чурюмова — Герасименко с высоты всего 18 метров. Фото, ранее считавшееся последним, было сделано с высоты 23,3-26,2 метров.



«Раньше мы считали, что за секунды до падения в регионе Саис "Розетта" передала последнее изображение. Позже мы начали анализ телеметрии, хранившейся на наших серверах, и обнаружили, что в них может быть скрыт еще один снимок», — рассказал Хольгер Сиркс из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка, один из создателей научной системы обработки изображений OSIRIS, установленной на «Розетте».



На протяжении работы зонд передавал изображения в виде особых пакетов данных объемом около 4 килобайт. Так как каждая получаемая фотография занимала примерно 25 килобайт, перед отправкой на Землю она делилась на шесть частей.



Программа, принимавшая на Земле сигналы с «Розетты», оповещала о новом снимке только после получения всех пакетов данных и восстановления изображения. Поэтому, если космический аппарат передал только пять из шести пакетов, ученые могли не узнать, что имеют почти полное изображение.



Исследователи выяснили, что «Розетта» успела передать на Землю примерно половину пакетов с данных с высоты 18 метров от поверхности кометы. В ходе автоматической обработки они не были распознаны. Теперь при помощи специальных алгоритмов ученые смогли восстановить полную картину и уточнить текущее местоположение погибшего зонда.