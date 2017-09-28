В России испытывают пять уникальных препаратов от рака

Минздрав РФ проводит клинические исследования пяти уникальных препаратов от онкологических заболеваний. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.



В августе стартовали широкомасштабные исследования препарата «Анти-PD-1», который, цитирует министра ТАСС, показывает «очень хорошие результаты, превышающие эффективность зарубежных аналогов».



«Сейчас начинаются исследования еще четырех препаратов. Три препарата для комбинации с «Анти-PD-1», которые позволяют дополнительно активизировать либо лимфоциты, либо фаговые клетки, которые занимаются фагоцитозом для уничтожения опухлевых клеток», — сообщила Скворцова, отметив, что разрабатываются также препараты, альтернативные «Aнти-PD-1».



Министр пояснила, что «Aнти-PD-1» приводит T-лимфоциты человека в состояние, когда они начинают распознавать опухлевые и метастатические клетки и уничтожать их.



«Мы закончили сейчас вторую фазу клинических исследований при нескольких локализациях рака и меланомы, уже метастазирующей, на поздних стадиях», — сказала Скворцова.