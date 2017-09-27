Раскрыта тайна гигантских ледяных лезвий Плутона

Команда миссии New Horizons раскрыла тайну гигантских ледяных лезвий Плутона, сообщает НАСА

Ученые установили, что необычный рельеф местности в районе экватора на поверхности карликовой планеты сформирован цельными блоками метанового льда. Предполагается, что острые глыбы возникли несколько миллионов лет назад и в настоящее время сублимируют (переходят из твердого состояния сразу в твердое). Это типичный пример климатических изменений в атмосфере карликовой планеты.

Распределение метана на поверхности Плутона ученые показали на трехмерной карте. Наиболее высокие участки с гигантскими ледяными лезвиями отмечены оранжевым цветом.

У образований в районе экватора Плутона есть, по мнению авторов, прямые аналоги на Земле. К ним относятся, в частности, кальгаспоры на леднике Кхумбу (гора Эверест) или вершине потухшего вулкана Чимборасо (Чили).

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона. К 1 января 2019 года станция должна достигнуть небесного тела 2014 MU69, который, вероятно, представляет собой рой более мелких объектов.