Академик Александр Сергеев стал главой РАН

Академик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, набрав необходимое большинство голосов во втором туре, сообщил на общем собрании РАН председатель счетной комиссии Юрий Балега.



За Сергеева проголосовали 1045 человек, за Роберта Нигматулина — 412, сообщил Балега. Для победы во втором туре надо было набрать 746 голосов.

По словам Балеги, списочный состав РАН составлял 2035 человек. В втором туре было выдано 1489 бюллетеней, при вскрытии урн обнаружилось 1485 бюллетеня, 28 бюллетеней оказались недействительными.

В первом туре Сергеев набрал 681 голос, за академика Роберта Нигматулина проголосовали 276 человек, за академика Геннадия Красникова — 269, за академика Владислава Панченко — 204, за академика Евгения Каблова — 152.

Александр Сергеев возглавляет нижегородский Институт прикладной физики.