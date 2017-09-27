Ученые нашли на Луне и Марсе идеальные места для поселения людей

Ученые из Университетов Падуи и Болонии заявили об обнаружении на Луне и Марсе мест, которые лучше всего подходят для поселения человека, сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.



Специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что в последующем "лавовые трубки" и пещеры на Луне и Марсе лучше всего подходят для жизни человека на этих объектах.



Ученые полагают, что пещеры и трубки лучше всего смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов.



"Лавовые трубки" являются каналами, которые возникли при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку, внутри которой жидкая лава постепенно уходит, образую туннель. Эксперты утверждают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.