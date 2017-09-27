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Ученые нашли на Луне и Марсе идеальные места для поселения людей

На Луне и Марсе нашли идеальные места для людей
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Ученые из Университетов Падуи и Болонии заявили об обнаружении на Луне и Марсе мест, которые лучше всего подходят для поселения человека, сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.
Специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что в последующем "лавовые трубки" и пещеры на Луне и Марсе лучше всего подходят для жизни человека на этих объектах.
Ученые полагают, что пещеры и трубки лучше всего смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов.
"Лавовые трубки" являются каналами, которые возникли при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку, внутри которой жидкая лава постепенно уходит, образую туннель. Эксперты утверждают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.
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Наука Главное Италия
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