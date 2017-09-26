Названы сроки и причина гибели человечества

Эксперт Джон Сотос из Национальной гвардии Калифорнии в Сакраменто полагает, что главная угроза человечества заключается в повсеместном распространении биотехнологий, которые в течение не менее тысячи лет приведут к гибели цивилизации. Препринт исследования доступен на сайте arXiv.org.

Предложенная Сотосом модель также объясняет парадокс Ферми (ненаблюдаемость инопланетного разума). Согласно выводам эксперта, внеземного разума в Млечном Пути нет из-за «великого фильтра» — любые разумные существа за пределами Солнечной системы скорее всего уничтожили себя.

К подобным выводам Сотос пришел, модифицировав уравненение Дрейка (позволяющее оценить число цивилизаций в Млечном Пути), введя в него фактор, отвечающий за самоуничтожение разумной жизни посредством биотехнологий.

По мнению Сотоса, в отличие от техногии создания ядерного оружия, за последние несколько лет к манипуляциям с использованием генной инженерии получают доступ все больше стран и людей. Эксперт полагает, что данная тенденция означает увеличение числа сторон, готовых к преднамеренному или случайному летальному применению продуктов биотехнологий.

В качестве примера Сотос рассмотрел препринты в медицинской базе PubMed, посвященные проекту Cancer Moonshot 2020. В рамках данной программы, начатой в 2016 году, запланировано испытать к 2020 году на 20 тысячах добровольцев прототип вакцины против рака. В PubMed эксперт насчитал более 1,5 миллиона авторов, опубликовавших исследования по теме Cancer Moonshot 2020, из них у около 180 тысяч человек вышло не менее пяти работ.