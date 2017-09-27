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Антарктида разваливается на части: от континента откололся очередной айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, размер которого сопоставим с Манхэттеном. Гигантский айсберг, площадь которого составляет около 115 квадратных километров, откололся от Антарктиды. Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на заявление американского Национального центра по изучению льда (U. S. National Ice Center).
Отмечается, что айсберг откололся от ледника Пайн-Айленд, который отличается самым быстрым темпом таяния. Так, уменьшение данного ледника составляет четверть всех потерь льда Антарктидой и равняется примерно 45 миллиардам тонн в год. Вместе с тем для это уже третий айсберг, который откололся от Пайн-Айленд за последние четыре года: в 2013 он лишился куска льда площадью 652 квадратных километров, а в 2015 от ледника откололся айсберг площадью в 582 квадратных километров.
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